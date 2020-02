Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Salı günü açıkladığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\"na (ETMP), farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin destek açıklamaları devam ediyor.

Destek açıklayan şirketler, destek kampanyasına genel olarak, satışlarında \"yüzde 10 indirim\" uygulayacaklarını ve indirimlerin belirli ürünlerde yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyorlar.

MediaMarkt: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz

MediaMarkt’tan yapılan açıklamada ise tedarikçilerle bir araya gelinerek tüketicinin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı belirtilirken, \"Perakende sektörünün en büyük var olma amacı, tüketici taleplerini doğru zamanda ve tercih edilen kanalda karşılayabilmektir. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız\" denildi.

İstanbul Bilişim: Tüm ürünlerinde en az yüzde 10 ekstra indirim

Teknoloji perakende pazarının önde gelen şirketlerinden İstanbul Bilişim, tüm ürünlerinde en az yüzde 10 ekstra indirim yaparak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı desteklediğini duyurdu. İstanbul Bilişim’in kampanya kapsamında yaptığı indirim tutarının ise bazı ürünlerde 1,500 lirayı geçtiği belirtildi.

Saray Holding: Yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim

Saray Holding’in konuya ilişkin yayınlanan açıklamasında alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra, iş dünyasının alacağı mikro ekonomik tedbirlerin de tamamlayıcılığı vurgulandı ve şöyle denildi:

\"Saray Holding bünyesinde bulunan Saray Bisküvi çatısı altındaki belirlenmiş seçkin markalarımızda 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacağız. Bu indirimin en hızlı şekilde uygulanıp, halkımıza ulaşması için satış noktalarımızla da işbirliği içerisinde hareket edeceğiz.\"

Eroğlu Holding: Yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için kendilerine düşen her türlü göreve her daim hazır olduklarını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları söyledi:

\"Enflasyonla mücadelede kararlı duruş ve sağlam irade esastır. Devletimiz bu kararlılık ve iradeyi ortaya koyan çok değerli bir kampanya başlattı. Biz de Eroğlu Holding olarak bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

\"Gayrimenkul tarafında peşin alımlarda indirim oranımızı yüzde 20’ye kadar yükselttik. Moda markalarımızdan Colin’s yılsonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı. Loft markamızla da yine aynı şekilde bu kampanyaya destek vereceğiz.\"

Masfed: Program kelebek etkisi yaratacak

Masfed, Bod, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yeni programı destekleyerek programın kelebek etkisi yaratabileceğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

\"Ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlamak hedefimiz bugün daha da güçlenmiştir. 2016’da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi projesi 500 milyonluk bir yatırımla hayata geçirilmiştir. Planlanan ikinci etap çalışmalarımız devam etmekte olup çalışmalarımıza daha da hız verme kararı almış bulunmaktayız.

\"Unutmamak gerekir ki Türkiye’nin dinamikleri bozuldukça kendi ticareti zorlaşır. Berat Albayrak’ın başlattığı hareket kelebek etkisi yaratacak ve ülkece bu mücadele başarı ile sonuçlanacaktır.\"

Kiğılı: Tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim

Kiğılı, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı dahilinde tüm indirimlerine ek yüzde 10 indirim sunacağını duyurdu.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için elimizden gelen tüm katkıları sağlayacağız.

\"Bu yolda, kar marjlarımızdan fedakarlık etmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarımızda geçerli olmak üzere, tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim sunacağız.\"

Eti: Programı yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz

Programın destekçilerinden biri olan ve Türkiye’nin hazır gıda sektöründe öncü markalarından Eti’nin konuya ilişkin yayınlanan basın açıklamasında ise, şu ifadeler yer aldı:

\"Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı programı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz. Enflasyonla mücadele seferberliğinin ekonomimize olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ederiz.\"

İTO: Belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ise, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı.

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"İTO olarak, Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na her türlü desteği veriyor ve eksiksiz olarak bu mücadeledeki yerimizi alıyoruz.

\"Çünkü biz yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de tasarrufa da zarar verdiğine inanıyoruz. Ama hepsinden önemlisi 423 bin üyemize enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz.

\"Bunun için de, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılı sonuna kadar İTO’nun üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldık.\"