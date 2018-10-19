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Ekonomi

Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek

VAN, (DHA)- ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı'na Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Retörü Prof

19 Ekim 2018 18:45

VAN, (DHA)- ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı\'na Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Retörü Prof. Dr. Peyami Batal esnafla toplantı yaparak, mücadeleye destek olacağını duyurdu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlattığı \'Enflasyonla Topyekün Mücadele\' programına, destek amaçlı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü\'nde esnafla toplantı yapıldı. Rektör Prof.Dr. Battal, üniverseti kampüsünde esnafla yaptığı toplantıda üniversite olarak enflayonla mücadeleye programına destek olacağını söyledi. Battal, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlatmış olduğu enflasyonla mücadele programına destek vermenizi istiyoruz. Ekonomimizin dengesini bozmayan çalışan dış güçlere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ülkemiz her anlamda güçlüdür. Bu mücadeleden de başarıyla çıkacaktır. Esnaf arkadaşlarımız da, bu mücadeleye kendilerinin katkı sunacaklarını söylediler. Pazartesi itibariyle yerleşkemizde bulunan işyerlerine kampanyanın görsellerini asacaklar ve gerekli indirimleri yapacaklar. Bundan dolayı ben tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız\" dedi.

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