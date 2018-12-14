Enflasyonla mücadeleye Kuzey Kıbrıs Turkcell desteği

LEFKOŞA, (DHA)- Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından açıklanan ve 70 civarında kurumun destek verdiği Enflasyonla Mücadele Programı’na Kuzey Kıbrıs Turkcell de destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, iletişim ihtiyaçlarını herkes daha rahat karşılasın diye internet paketlerini ikiye katladığını duyurdu. Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki \'BiPBOX\' kanalını takip etmek yeterli olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından açıklanan ve 70 civarında farklı kurumun katıldığı Enflasyonla Mücadele seferberliğine özel bir kampanya ile destek veriyor. Destek kapsamında Turkcell, faturalı hat kullanan müşterilerinin paketlerindeki internetlerini ikiye katlıyor. Faturasız hat kullanan müşterilerine ise aylık kullanabilecekleri 3GB internet veriyor. 31 Ocak 2019 sonuna kadar sürecek kampanya ile Turkcell’liler aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek.

\"TURKCELL’İN ADAMIZDA ÖNCÜ ROLÜ BULUNUYOR\"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Şiddetle etkilerini hissetmeye başladığımız bu ekonomik süreçte birlikte hareket etmeliyiz. İndirim kampanyası ile amacımız yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı hane halkının korunmasına katkı sağlamak” dedi. Deniz, enflasyonun toplumdaki etkilerini bir dirhem azaltmak amacıyla Ticaret Odası’nda buluşan iş insanlarının başlattığı İndirim Kampanyası’na Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de destek verdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in toplumsal dayanışmada destek veren öncü şirketlerinden biri olduğuna vurgu yapan Deniz, “İletişimin her daim sağlandığı bir çağda yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in adamızda büyük rolü bulunuyor.Toplumumuz için bu denli önemli noktada kampanyaya sağladıkları desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Deniz, hane halkını korumak amacıyla Ticaret Odası altında toplumsal dayanışma sağlayan tüm iş insanlarına da teşekkür etti.

“TURKCELL, ADAMIZA HİZMET İÇİN VAR”

Yıllardır Kuzey Kıbrıs’ın dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın başlattığı kampanyayı biz de destekliyoruz. Dijital servislerimizden BiP uygulaması vasıtası ile müşterilerimize birçok fayda sağlamanın yanı sıra Enflasyonla Mücadele Programı’na destek olarak müşterilerimizin internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata çok daha fazla internet kullanabilecek” dedi. Maden, Ticaret Odası’nı adamızda ilk kez gerçekleşen ve toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan bu özel kampanyadan dolayı tebrik etti.

TÜM KAMPANYALAR BİP’TEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Tüm faturalı ve faturasız hat kullanan müşterilerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP içerisindeki BiPBOX ile sağlanıyor. Müşteriler, dünyanın en gelişmiş anlık mesajlaşma platformu BiP’in Keşfet bölümünde yer alan ve çok kısa bir zaman içerisinde binlerce takipçiye ulaşan ‘BiPBOX’ kanalını takip ederek, ‘katlanan kampanya’ya dâhil oluyor. Mevcut müşterilerin otomatik olarak faydalanabildiği kampanyada BiPBOX’u yeni takip eden müşteriler de kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanyaya katılım sağlayan faturasız hat müşterileri ise kampanyaya katılım sağladıkları aydan sonraki ilk ay başlamak üzere aylık 3 GB cepten internet paketi kazanacaklar.

BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterli olacak.