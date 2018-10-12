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Ekonomi

'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek

İSTANBUL, (DHA) -BİNİN üzerinde farklı süpermarket ürününü kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek veren ilk start-up olduğun

12 Ekim 2018 14:47

İSTANBUL, (DHA) -BİNİN üzerinde farklı süpermarket ürününü kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan \'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı\'na destek veren ilk start-up olduğunu açıkladı.

Tamamı Türk yazılımcılar tarafından yazılan, mobil uygulama Getir, Bakan Berat Albayrak tarafından başlatılan \'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı\'na destek kapsamında ürün yelpazesindeki 100 ürüne yüzde 10’un üzerinde indirim uygulayacağını belirtti.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada, 800 bin aktif müşterisi olan uygulamanın, İstanbul’da 70 deposu ve bayi ağında çalışan toplam bin 200 kişilik ekibiyle Türk ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaya devam edeceği duyuruldu.

GETİR HAKKINDA

Getir, dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürünü dakikalar içinde kullanıcıya ulaştırıyor. Ürünler, banka ya da kredi kartı ile sipariş verilerek ortalama 10 dakikada kullanıcının olduğu noktaya geliyor. Getir, iPhone ve Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

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