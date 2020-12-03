Enflasyondaki yükselişi hiçbir ekonomist öngöremedi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici enflasyonunun açıkladığı yüzde 2.3’lük Kasım ayı enflasyonu yatırım kuruluşları ve ekonomistlerin beklentilerini aştı.



Anadolu Ajansı’nın 23 ekonomistle düzenlediği ankete katılanların ortalama beklentisi yüzde 1.2’ydi. En yüksek tahmini yapan, enflasyonun yüzde 1.8 olacağını öngörmüştü.

Bloomberg HT’nin enflasyon anketine göre katılan 21 kuruluşun ortalama enflasyon öngörüsü de yüzde 1.1 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomi Servisi

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