Enflasyon kasım ayında yüzde 14,03 ile yılın zirvesini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 2,3 artı, yıllık enflasyon yüzde 14,03 ile yılın zirvesini gördü.

Türkiye'de yıllık enflasyon 2019 yılının eylül ayında tek haneli seviyeleri görmüştü. 2019 yılının Kasım ayında yeniden çift hanelere çıkan yıllık enflasyon pandeminin etkili olduğu 2020 boyunca yüzde 11-12 bandında seyretmişti.

Kasım'da çekirdek enflasyon yıllık yüzde 13,26 olarak kaydedildi. Ekim ayında bu rakam yüzde 11,48 olmuştu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar/TL 7.91'i gördü.

Gıda fiyatlarında artış

Gıda fiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,08'lik artış gerçekleşti.

Kasım'da yıllık olarak en çok artış yaşayan grup ise yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu oldu. Ulaştırma grubundaki yıllık artış da yüzde 18,67 olarak kaydedildi.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Fiyatı en çok artan ürünler ise yüzde 66,7 ile domates, yüzde 25,18 ile kabak ve yüzde 24,35 ile karnabahar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.