Enflasyondaki artış, memur ve emeklinin maaşına nasıl yansıyacak?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1.49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.02 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17.30 olurken bu artışın memur ve emeklinin maaşına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Aralık enflasyonunn sıfır çıkması durumunda bile 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayında temmuz-kasım enflasyonuna göre yüzde 4,97 zam alacağı ifade edildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberi şöyle:

Hazırlanan 2018 Yılı Programı, 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi. Programda, Ekim, Kasım ve Aralık, üç aylık enflasyon artışı yaklaşık yüzde 2 olarak tahmin edildi. Böylece Temmuz-Aralık dönemi TÜFE artışının yüzde 3.36 olarak tamamlanacağı öngörüsünden hareketle memur ve emeklilerin 2018 yılı Ocak zammı da belli olmuş oldu.

9 Milyon emeklinin zammı yüzde 5'e yaklaştı

Ancak daha programın dumanı tüterken enflasyonda Ekim ayında 9 yılın rekoru kırıldı. Bugün açıklanan yüzde 1.49'luk enflasyonla birlikte Temmuz-Kasım enflasyona yüzde 4.97 oldu. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık TÜFE enflasyonuna göre belirleniyor. Dolasıyla 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa, Ocak ayında Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 4,97 zam alacak.

Enflasyon farkı 1 puana yaklaştı

Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammı alan memur ve emeklileri ise yine Aralık ayında enflasyon sıfır bile çıksa Ocak'ta yüzde 0.97 oranında enflasyon farkı alacaklar.

Programa göre temmuz zammı yüzde 4.02



Programda 2018'in Ocak-Temmuz dönemi için TÜFE tahmini yüzde 4.02 olarak ilan edilmişti. Bu durumda işçi ve Bağ-Kur emeklileri için 2018 yılı Temmuz ayında zam oranı yüzde 4.02; memur ve emeklileri içinse enflasyon farkı binde 2 olarak öngörülmüştü.