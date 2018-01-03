Enflasyonda yüzde 5.0 hedef ve yüzde 9.8 öngörü tutmadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Merkez Bankası\'nın 2017 yılı için \"yüzde 5.0\" olan \"enflasyon hedefi\" ile yılın dördüncü Enflasyon Raporu\'nda belirlediği \"yüzde 9.8 enflasyon öngörüsü\" tutmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53\'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine, 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon da 11.14 düzeyine yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Aralık ayında yüzde 1.37 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47\'yi buldu. Üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 15.82\'e çıktı.

Merkez Bankası, 1 Kasım\'da açıkladığı dördüncü enflasyon raporunda 2017 yılına ilişkin enflasyon öngörüsünü, yüzde 8.7\'den, yüzde 9.8\'e yükseltti.

Merkez Bankası\'nın dördüncü Enflasyon Raporu\'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, \"Aralık ayında enflasyonda düşüş sürecinin başlamasını bekliyoruz\" dedi.

Merkez Bankası, 2018 yılı için bir önceki raporda yüzde 6.4 olarak açıklanan enflasyon öngörüsünü de yüzde 7.0\'ye yükseltti.

Hedeflemeler başladığından bu yana hiç tutturulamadı

Merkez Bankası\'nın enflasyon hedeflemesine başladığı 2006 yılında bu yana enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı dikkat çekiyor.

Merkez Bankası\'nın açık hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme yüzde 94 sapma ile 9.7 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yılında yüzde 110 oldu.

Hedefteki sapmanın en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenmesine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 152 sapma ile yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Küresel finansal krizin etkili olduğu 2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedeflerindeki sapmalar negatif oldu.

Krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon hedefinde sapma yüzde -13.3, 2010 yılında ise yüzde -1.5 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma oranları, 2011\'den itibaren sırasıyla yüzde 8.0, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.

Yıllık enflasyon 2015 yılında yüzde 8.81 ile, Merkez Bankası\'nın yüzde 5.0 olan hedefinden yüzde 76.2 saptı.

Enflasyonda 2016 yılındaki sapma yüzde 59\'u, 2017 yılında da yüzde 138.4\'ü buldu.