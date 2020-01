Enflasyona biber ve kuru fasülye önlemi

Referandum sonrası toplanan Bakanlar Kurulunun ekonomiye ilişkin ilk gündem maddesi enflasyon oldu. Enflasyondaki rekor artışları dizginlemek için harekete geçen hükümet, nohuttan sonra kuru fasulye ve kırmızı biberde ithalat kararnamesini imzaya açtı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm gıda ürünlerinde fiyatları yakından izlediklerini belirterek, alınan tedbirlerin etkisi ile enflasyonun mayıstan itibaren düşmesini beklediklerini söyledi.

Tüfenkci, dün Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine, 2019’a kadar seçim olmayacağını ve ekonomi gündemine dönmek istediklerini vurguladı. Piyasaların ve iş dünyasının ilk beklentisinin güven ve istikrar olduğunu belirten Tüfenkci, “Şimdi gündem ekonomi ve reformlar olacak” dedi.

Yakından izleme

Gıda Komitesi’ni işler hale getirip, güçlü bir şekilde yapılandırdıklarını anımsatan Tüfenkci, bundan sonraki süreçte her bir gıda ürünündeki fiyat artışlarının yakından izlenerek neler yapacaklarını şöyle anlattı: “Kuru fasulyedeki fiyat artışını dahi dikkate alıyoruz. Kuru fasulyede gümrük vergilerini sıfırlayacak kararnameyi Bakanlar Kurulu’nda imzaya açtık. Nohuttan sonra fasulyede ithalatı serbest bırakıyoruz. Kırmızı biberde de gümrük vergisini indiriyoruz. Fiyatı yükselen ürünlerin fiyatını dengelemek için tedbir alıyoruz. Hızlı şekilde fiyatı artan ürüne müdahale ediyoruz. Alınan ithalat kararları, yerli ürünün çıkacağı eylüle kadar geçerli olacak.”

Mayısta düşecek

Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da et ve et ürünlerine müdahale çizgisini sürdürdüğünü belirterek, et ithalatında da süre uzatımı yapan yeni bir kararnamenin imzaya açıldığını söyledi. Piyasadaki fiyatları yakından izlediklerini vurgulayan Tüfenkci, “Enflasyonun seyrini artıracak gıda ürünlerine müdahaleden çekinmiyoruz. Mayıstan itibaren enflasyon düşecek. Almış olduğumuz tedbirlerin faydalarını mayıs ayında göreceğiz” dedi. Tüfenkci, Hal Yasası değişikliği için de taraflarla görüşmeye başladıklarını kaydederek, “Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Üretim safhasından, ürünlerin toplanmasına, paketlenmesine, hatta paketleme standartlarına kadar bir dizi karar alacağız. Kooperatif ve birlikler için de çalışma yapacağız. Soğuk hava zincirini zorunlu hale getireceğiz. Bunun için teşvik vereceğiz” dedi.

Gıdada yüksek maliyete destek

MALİYE Bakanı Naci Ağbal dün Reuters’e yaptığı açıklamada gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve bu dalgalanmanın enflasyon yansımasına ilişkin Gıda Komitesi’nde önemli önerilerin gündeme getirildiğine dikkat çekti. Ağbal, “Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlardan biri de gıdayla ilgili olacak” dedi. Gıdada maliyetleri yukarı çeken unsurlar arasında piyasaya giriş koşulları, piyasadaki oyuncuların örgütlenme biçimlerini sayan Ağbal, “Ciddi anlamda lojistiğe destek vermek gerekiyor. Soğuk hava ortamlarının sağlanması için devletin belki nakdi destek vermesi gerekiyor. Gümrük Bakanlığı’nın önerileri var” dedi. Gıdanın yanı sıra döviz kurlarına ilişkin seyrin de enflasyonu etkilediğine dikkat çeken Ağbal, “Kurlarda referandum sonrası oluşacak istikrar ve aşağı yönlü gidiş önümüzdeki döneme dönük enflasyon beklentilerini aşağı çekecektir. Dövizin tedrici etkisi bazdan arındıkça bunlar düşecek” dedi.

İşgücü reformu Meclis'e geliyor

Ağbal, referandumun ardından bir numaralı gündem maddesinin ekonomi olacağını, enflasyon ve işsizliğin aşağı çekilmesinin de öncelikler arasında bulunduğunu belirterek, “Şu anda en hazırlıklı olan üretim reform paketi. Bununla bir taraftan üretimde kolaylaştırıcı hükümler getiriliyor, maliyetler aşağı çekiliyor bir taraftan da organize sanayi bölgelerindeki yatırımları daha cazip hale getirecek yeni teşvikler getiriliyor” dedi. Ağbal, çalışmaları belli aşamaya ulaştırılan ve istihdamı olumlu etkileyecek olan İşgücü Piyasası Reformu’nun TBMM’ye getirileceğini vurguladı. Ağbal, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve KDV Reformu’nu da Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağını belirtti. “Bir süredir ekonomide geçici, belli alanlarla ilgili büyüme odaklı tedbir ve destek niteliğinde düzenlemeler yapıyoruz. Bunlar canlanmaya destek oluyor. Bunların üstünde çok daha kalıcı, özellikle yatırımların önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelerin hayata geçmesi gerekiyor” diyen Ağbal, bu konuda Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.