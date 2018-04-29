Enflasyon yeniden çift hanede: %10,68

Türkiye'de yıllık enflasyon Ağustos ayında beklenenden hızlı artarak yüzde 10,68'e yükseldi ve böylece bir aylık düşüşün ardından tekrar çift hanelere ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 0,52 olarak gerçekleşti.

Reuters haber ajansının anketinde piyasanın Ağustos'taki aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,15'ti.

Hükümet enflasyonun yılın son çeyreğinde vergi düzenlemelerinin etkisiyle düşüşe geçeceğini öngörüyor.

Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl sonu için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 6,5 seviyesinde.

Ancak piyasa uzmanları ve ekonomistler, enflasyondaki mevcut gidişat ile yılsonuna doğru düşüş yaşansa dahi hem tahminin hem de hedefin üzerinde seyrin süreceğini düşünüyor.

Londra merkezli BlueBay Capital yatırım varlık yönetimi şirketinden stratejist Tim Ash, açıklanan enflasyon verisi için 'piyasa açısından hayal kırıklığı' diyerek yorumladı ve yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda "Enflasyon bu düzeylerdeyken Merkez Bankası'nın faiz indirmek için manevra alanı iyice daralıyor. Ancak bu durumun olumlu yanı Türk Lirası'nın istikrarlı bir seyir izlemesi" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun beklenenden hızlı yükselmesinde, ulaştırma grubunda yaşanan aylık bazdaki yüzde 2,2'lik artış önemli rol oynadı.

Ulaştırma grubundaki yıllık enflasyon ise yüzde 17,38 oldu.

Sezon sonu indirimlerinin yaşandığı giyim ve ayakkabı grubunda ise aylık bazda fiyarlar yüzde 3,09 geriledi.

Aylık bazda fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 16,85'lik artışla yumurta oldu.

Yumurtayı yüzde 12,84 ile kayısı ve yüzde 12,16'lık fiyat artışıyla yeşil soğan takip etti.