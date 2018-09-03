Enflasyon sonrası Merkez Bankası: Parasal duruş yeniden şekillendirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son 14 yılın zirvesine çıkan enflasyondan sonra para politikası hakkında bir açıklama yaptı. Enflasyonun fiyat istikrarı açısından önemli riskler taşıdığını belirten TCMB, “Gerekli tepki verilecek” dedi.

TCMB'nin açıklamasında eylül ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceği ifade edildi. Merkez Bankası'nın bu mesajı, faiz artırımının yapılacağı olarak yorumlandı.

TIKLAYIN - Enflasyon ağustosta yüzde 17,90 ile son 14 yılın yeni zirvesine yükseldi!

TCMB’nin açıklaması şöyle:

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."