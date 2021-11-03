Dolar/TL 9,77'ye kadar yükseldi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından döviz kurlarında yaşanan hafif gerileme yerini yükselişe bıraktı. Enflasyon ekimde aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda ise 19,89'a yükseldi.

TIKLAYIN: Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi

Güne 9,61 seviyesinden başlayan Dolar/TL, sabah saatlerinde yükselişe geçerek 9,67'ye kadar çıktıktan sonra tekrar 9,65'in altına çekilerek 9,62 seviyelerinden fiyatlandı. Dolar/TL öğle saatlerinde ise tekrar yükselişe geçerek 9,77'ye kadar yükseldikten sonra 9,73 seviyesine çekildi.

Euro ise güne 11.14 seviyesinden başladıktan sonra yükselerek 11,20 seviyesine kadar çıktı. Ardından hafif değer kaybeden Euro, 11,15 seviyesinden işlem gördü. Öğle saatlerinde ise Euro'TL 11,34 seviyesine kadar yükseldikten sonra, 11,27 seviyesine çekildi.

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Fed toplantısı bekleniyor

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Türkiye saati ile 21.00'da toplanarak faiz kararını açıklayacak.

Piyasalarda Fed'in faiz artırımına gideceği beklenmezken, bankanın 120 milyar dolarlık varlık alım programında azaltıma gitmesi bekleniyor.