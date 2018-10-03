Enflasyon rakamları sonrasında dolar dalgalandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90'dan yüzde 24.52 yükselmiş oldu. Bu rakam, 15 yılın zirvesi.

Enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle güne 5,98 seviyesinden başlayan Dolar/TL, 6,09'a kadar yükseldi.

DÖVİZ KURUNDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

Kur saat 10:15 itibariyle 6.0720 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.04 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul ise yüzde 0.5 değer kayıpla 97.500 seviyelerinde.

Euro, 7.0597 liraya kadar yükseldikten sonra 7.03 - 7.04 lira aralığında, Sterlin de 7.9392 liraya kadar yükseldikten sonra 7.90 - 7.91 lira aralığında işlem görüyor.

TIKLAYIN - Ekonomistler, beklentileri aşan enflasyonu nasıl yorumladı?