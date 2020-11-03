Enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,13 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 11,89 yükseldi.

Enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Bu ay beklenti artışın yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Gıdada artış yüzde 16.51

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 ile sağlık oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme ve yüzde 7,36 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.