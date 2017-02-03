Enflasyon ocakta yüzde 2,46 arttı!

Enflasyon ocakta TÜFE'de yüzde 2,46 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9,22 ile bir yılın zirvesine yükseldi.

Ekonomistler TÜFE'de yüzde 1,78 artış bekliyordu. Enflasyon aylık bazda Ekim 2011'den beri en yüksek artışı gösterdi.

Yıllık TÜFE yüzde 9,22'ye yükselerek son bir yılın zirvesine çıktı.

Yurtiçi ÜFE de ocakta yüzde 3,98, yıllık bazda yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.

En çok gıda fiyatları arttı

TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık bazda alkol-tütün artış lideri

Son bir yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubu ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.

Zam şampiyonu kabak

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

Ocakta TÜFE'de kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Maliye Bakanı:

Enflasyon yılın ilk yarısı yükselecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonun yılın ilk yarısında yukarı yönlü bir patika izlese de yılın ikinci yarısındaki düşüşle yıl sonunda yüzde 8'ler civarında gerçekleşeceğini belirtti.