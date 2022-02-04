Enflasyon nedeniyle Menzil cemaati kitaplarına zam yaptı

Türkiye'de enflasyonla beraber hemen hemen her ürüne zamlar gelmeye devam ediyor. Menzil cemaatine bağlı Semerkand Kitap da zam yaptıklarını duyurdu. Semerkand Kitap açıklamasında "zam" yerine "fiyat düzenlemesi" ifadelerini kullandı.

AKP hükümetine verdiği destekle bilinen Menzil cemaati da ekonomiden kendisine düşen payı aldı.

Son yıllarda devlet içindeki örgütlenme iddialarıyla ismi anılan cemaate bağlı Semarkand Kitap, sosyal medya hesabından kitaplara zam yapıldığını açıkladı.

Semerkand Kitap’ın Twitter hesabından bir kullanıcıya verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“Merhaba efendim, kâğıt hammadde fiyatlarının fazlaca yükselmesi gibi dış etkenli sebepler, maliyetlerimizin yükselmesine neden olmuş ve kurumumuz dışı gelişen bu sebepler fiyat düzenlemesini zorunlu hale getirmiştir. Saygılarımızla.”