"Enflasyon konusunda 2 aylık bir iyimserlik oluşacak ama..."

Bloomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, ekim Kasım ayı enflasyonunda düşüş olacağını belirterek, "Ama devamındaki hikâye biraz eksik" dedi.

Gümülcineli "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'ndaki önlemlerle bu aylarda enflasyonda yükselişin öteleneceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bir süre kazandık ama sürenin sonunda ne olacak bunu bilemiyoruz ama kısa vadede piyasalarda iyimserlik oluşturdu. Türkiye'de enflasyon konusunda 2 aylık bir iyimserlik oluşacak, ekim ve kasımda enflasyonda büyük ihtimalle düşüş göreceğiz ama devamındaki hikaye biraz eksik."

Enflasyon, eylül ayında aylık yüzde 6,3, yıllık yüzde 24,52 olmuş, sürpriz veri sonrasıDolar/TL yükselişe geçerek 6'dan 6.10'lara yükselmişti.

Programda yer alan KDV iadesi, hal yasasının ve elektriğe zam yapılmamasının olumlu olduğunu belirten Gümülcineli "Bunlar 2 - 3 aylık rahatlama yaratacak, bu da bize zaman kazandıracak. Ama biz bu zamanı neden kazandık? Hikâye orada biraz eksik kaldı. Ama piyasa bu iyimserliği satın alıyor" diye konuştu.



Dolar/TL'nin 5.50'lerin üzerine yükselmesinde ABD ile ilişkilerin bozulmasının etkili olduğunu vurgulayan Gümülcineli şimdi de karşılıklı pozitif mesajların fiyatlara girdiğini söyledi.



Gümülcineli kurun hareketi açısından TCMB'nin toplantısı ve Ekim enflasyonun kritik olduğunu belirtti.



Kurda 5.50'ye doğru hareket beklediğini belirten Gümülcineli "Ama sonrasında bu pozitif hava bize farklı biçimde dönebilir. 2 ay sonraki tablonun nasıl şekilleneceğini öngöremiyorum" diye konuştu.