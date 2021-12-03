Enflasyon: Kılıçdaroğlu TÜİK için 'Devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon kararının açıklamasının ardından Twitter'dan, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diye yazdı. Söylediği saatte TÜİK'e giden CHP lideri içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, TÜİK kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesi bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 21,31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,51 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 21,31'e yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) yıllık artış da yüzde 54,62 ile 2002'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Getty Images

Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu da, TÜİK'in ardından Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Kasım 2021 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 9,91 arttı. ENAGrup'a göre TÜFE'deki yıllık artış oranı yüzde 58,65.

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki

Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'e tepki gösterdi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1466665006968164361?s=20

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte TÜİK'e gitti.

Binanın kapısının önünde bekleyen CHP heyetinden Selin Sayek Böke, TÜİK'in internet sitesinde bulunan, "bilgi almak isteyen kişilerin merkez teşkilatına gidebileceğine" dair yazıyı okudu.

TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu bina önünde gelişmeleri takip eden gazetecilere açıklama yaptı.

'Görevinizi hakkıyla, dürüstlükle yapın'

"Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok iyi bir tablodur" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor, kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Soracaktık onlara, bu verileri nerelerden, kimlerden aldınız, hangi mağazalardan aldınız diye.

"TÜİK devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür. Burada çalışan arkadaşlar, hepinizin tabi olduğu yasa, devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı devlet memurları ayrı.

"Ben devlet memurlarına sesleniyorum: Görevinizi yapın, hakkıyla, dürüstlükle yapın. Şu binada oturanlar unutmasın, bu binalar bu memleketin vatandaşlarının ödediği vergilerle yapıldı. İşçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır.

"Eğer devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, yasalarla değil talimatla görev yapıyorsa, kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa kendileri suçludur."

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından tepki gösterdi.

Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1466687774220824579?s=20

Diğer muhalefet partileri de Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasıyla ilgili yorumsuz kalmadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyada, "Gerçekte % 60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu % 21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!" yazdı.

https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1466700091650154501?s=20

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise Twitter üzerinden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1466713934434643971?s=20