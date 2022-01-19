İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 5,2'yle son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

İngiltere'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 2.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'nin bugün açıkladığı verilere göre, Kasım ayında yüzde 5,1 olan Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık'ta yüzde 5,4'e yükseldi.

Bu, yıllık enflasyonun yüzde 7,1 olduğu Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek rakam.

Aralık ayındaki yükselişte başta enerji faturaları olmak üzere, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artışlar etkiliydi. Bununla birlikte mobilya ve giyim maliyetlerinin yükselmesi de yaşam masraflarını daha da artırdı.

ONS Baş Ekonomisti Grant Fitzner, büyük artışların, rekor seviyede olmasına rağmen bu ay istikrarlı hale gelen petrol fiyatlarıyla dengelendiğini söyledi.

Mali Araştırmalar Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun direktörü Paul Johnson ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Herkes, özellikle de mütevazı gelire sahip olanlar, son 10 yılda fiyatlardan daha az artan ücretlerle çalışıyordu. Bu nedenle enflasyondaki yeni artış, acı verici olacak" dedi.

'Nisan ayında yüzde 7'ye çıkabilir'

Londra merkezli bağımsız ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics'ten Paul Dales, İngiltere'de enflasyonun Nisan ayına kadar yüzde 7'ye çıkmasını bekliyor.

Paul Dales, 'İngiltere Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini yükselttiği zaman enflasyonun yüzde 6'ya kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu. Bu rakam aşılacak. Enflasyon Nisan ayından sonra düşecek olsa da, yılın tamamı için yüzde 4'ün üzerinde kalacağını ve Nisan 2023'e kadar yüzde 2 hedefine ulaşılamayacağını düşünüyoruz" dedi.