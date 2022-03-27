Enflasyon evlenecekleri vurdu; maliyetler yüzde 115'e kadar arttı

Yüksek kur ve enflasyon evlilik masraflarını vurdu. Çeyizden düğün mekânına kadar tüm evlilik maliyeti son bir yılda yüzde 85-115 aralığında arttı.

Ham madde fiyatlarındaki artışların sürmesi ve üretici enflasyonunun üç haneli rakamlara ulaşması, ürünlerin fiyatlarında ciddi zamlara neden oldu.

Beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında büyük artış

Ülke genelindeki ortalama fiyatlara göre yemek odası takımı son bir yılda (2021-2022 Şubat) yüzde 59,5 zamlanarak yaklaşık 12 bin TL’ye yükselirken, oturma odası takımı son bir yılda yüzde 68,6 zamlanarak 13 bin TL’yi aştı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine beyaz eşya fiyatlarına bakıldığındaysa, çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 85,2 artışla 6 bin 529 TL’yi aştığı görülüyor. Aynı dönem aralığında bulaşık makinesi yüzde 104,5 artışla 6 bin 638 TL’yi aşarken, buzdolabı fiyatları ise yüzde 105,3 artışla 9 bin lirayı aştı. Geçen yıl 4 bin 300 TL olan buzdolabı fiyatı, bu yıl 9 bin 30 liraya yükselmiş oldu.

Bunun dışında, elektrikli ev aletlerinin fiyatları son bir yılda yüzde 95 zamlanarak 1000 liraya dayanırken, fırın fiyatları ise yıllık yüzde 115 artarak 4 bin 400 lirayı aşmış durumda.

Ancak, büyükşehirlerdeki mobilya ya da beyaz eşya mağazalarındaki fiyatlar TÜİK’in madde sepetinde yer alan fiyatların iki katından fazla.

Yemekli düğünler 40 bin liradan başlıyor

Diğer yandan, evlilik ekonomisi gelinlik, damatlık, kuaför, fotoğraf çekimi, davetiye, kına ve düğün mekânları gibi toplam 22 iş kolunu kapsıyor.