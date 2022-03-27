Enflasyon evlenecekleri vurdu; maliyetler yüzde 115'e kadar arttı

2022 itibarıyla ortalama büyüklükteki bir düğün salonunda yemeksiz düğün yapmanın bedeli 15-17 bin TL aralığında iken, kokteyl konseptli (ordövr tabaklı) düğün yapmanın bedeli 17 bin TL ila 20 bin TL’den başlayıp, 30 bin liraya kadar çıkıyor.
Yaygın bir düğün organizasyon firmasının bir yetkilisinin verdiği bilgilere göre, yemekli düğünler için verilen kişi başı verilen fiyatlar en az 100-150 TL. Ancak yemekli organizasyonlarda gerek salonlar gerek diğer mekânların davetli sayısını çoğunlukla 400 kişi olacak şekilde tuttuğunu aktaran yetkili, bu yüzden ödenecek tutarın da en az 40 bin TL’den başladığını söyledi. Daha az davetli gelse de, çiftler bu tutarı ödenmek durumunda kalıyor.
Pandemiden önce, 2019’un sonlarında 40 bin TL’ye yemekli bir otel düğünü yapılabildiğini kaydeden yetkili, şu an itibarıyla ise bir otel düğününün 150-200 bin TL’yi aştığını anlattı.
Pandemiden önce düğün salonlarındaki yemeksiz düğünler ise 8 bin TL’den başlarken, yemekli düğünlerin fiyatı ise 15 bin lirayı buluyordu.
5 yıl önce hepsi 50 bin liraydı
Öte yandan, 2017’de züccaciye, ev tekstili ve beyaz eşya alışverişiyle birlikte, bir düğün için yapılan ortalama masraf 50 bin lira idi.