Enflasyon etkisiyle 8.25 TL'ye kadar gerileyen dolar yeniden 8.30 TL'nin üzerinde; Unicredit: 8.20 TL'ye inebilir

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı tüketici enflasyonu her ne kadar yıllık bazda yüzde 17.4’e dayansa da, piyasa beklentisinin altında gelmesi, TL’nin salı gününün ilk saatlerinde dolar karşısında değer kazanmasına yol açtı. 8.25 TL’ye kadar gerileyen dolar sabah saatlerinde yükselerek yeniden 8.30 TL’yi geçti. Anadolu Ajansı’nın anketinde ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olmuştu. TÜİK Nisan enflasyonunu yüzde 1.68 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.14’e yükseldi. Reuters’ın anketine katılan ekonomistler, enflasyonun yıllık yüzde 17.3’e yükseleceğini öngörmüştü.

Unicredit: 8.20 TL'ye gerileyebilir

Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon öngörüsünü revize ederek yüzde 12.2’ye yükseltmesi de piyasa tarafından, kısa vadede faiz indirimi yapılmayacağı şeklinde yorumlandı. Bu gelişme de TL’yi dolar karşısında destekliyor. Reuters, piyasanın Merkez Bankası’nın politika faizini sonbaharda artırmasını beklediğini kaydetti. Kısa süre öncesine kadar yaz başında faiz indirimlerinin başlaması bekleniyordu.

İtalyan Unicredit bankası, Merkez Bankası’nın Mayıs ayında faizi sabit bırakması durumunda doların 8.20 TL’ye kadar gerileyebileceğini, fakat bunun alım fırsatı olarak değerlendirileceğini savundu.