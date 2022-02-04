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Ekonomi

'Enflasyon eksiye düşecek' diyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'dan açıklama: Maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum

"Aslında birçok kişinin beklemediği bir takım gelişmeler oldu''

04 Şubat 2022 19:00

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ''Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum'' sözlerini düzelterek, ''Maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum'' dedi.

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