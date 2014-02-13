Enflasyon borç panzehiri olabilir mi?

Janet Yellen Fed Başkanı sıfatıyla Amerikan Kongresi'nde yaptığı ilk

konuşmada piyasaların kendisinden beklediği ve umduğu çizgiden sapmadı.

Adeta müsekkin dağıtır gibi, devamlılık ve soğukkanlılıkla para politikası

yapacaklarını ve piyasaların en büyük düşmanı sayılan ‘sürprizlere' yer

olmadığını dile getirdi.

Finans piyasaları Yellen'den sıfır faiz politikasını sürdürmesini ve tahvil

alımlarını tedricen azaltmasını bekliyor. Fed başkanının banknot matbaasını

yavaşlatmakta acelesi olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Yellen Amerikan istihdam

piyasasının içinde bulunduğu durumdan memnun değil.

ABD'nin işsizlik oranı yüzde 6,6'ya kadar düştü ama Fed Başkanı yüksek

işsizliğin atlatıldığına hâlâ inanmıyor. Yellen, uzun süreli işsiz sayısının

yüksekliğinden ve iş bulma umudunu yitirdiği için her geçen gün daha fazla

Amerikalının iş kurumundaki kaydını sildirdiğinden söz ediyor. Jannet Yellen

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) başkanı olsaydı bu gibi problemlere kafa

yormak zorunda kalmazdı. Çünkü AMB sadece enflasyonla mücadele

etmekle yükümlüyken, Fed fiyat istikrarı

kadar tam istihdam hedefini de

gözetmek zorunda.

Jannet Yellen'in fiyat istikrarından da memnun olduğu

söylenemez.

Enflasyonu çok yüksek değil, aksine tıpkı AMB gibi çok düşük buluyor.

Avrupa gibi ABD de enflasyon oranının yüzde iki olmasını hedefliyor. Ancak

hayat pahalılığı artış hızı düşerek yüzde ikinin oldukça altına indi.

Enflasyonun düşmesi yüksek borç oranının aşağı çekilmesine imkan

tanımıyor.

Enflasyon Almanya'nın bir numaralı ekonomik tabusu sayılır. ABD ve Güney

Avrupa ülkeleri ise enflasyon konusunda daha hoşgörülüler. Bunun nedeni

uzun vadeli borç faizinin düşük, hayat pahalılığı artış hızının ise yüksek

olmasının borçlu ülkelerin işine yaraması. Bu durumda birikmiş borçlar değer

kaybediyor. Bunun tarihte birçok örneği var. 1945 yılında ABD'nin devlet

borçlarının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı savaş harcamalarından

dolayı yüzde 120'ye fırlamıştı. Makul

enflasyon düzeyi ve uzun vadeli

kredilere ödenen düşük faiz sayesinde bu oran 1970'lerde yüzde 35'e kadar

geriledi.

Negatif reel faiz aynı zamanda hükümetlere bedavadan konjonktürü

teşvik

programı uygulama fırsatı da veriyor. Çünkü düşük faizin enflasyon

tarafından yenip yutulduğunu gören tasarruf sahibi parasını bankada tutmak

yerine dayanıklı tüketime harcayarak ekonominin canlanmasına yardımcı

oluyor.

Almanya'da ise enflasyon korkusu bu formülün kullanılmasına şans

tanımıyor. İktisatçı Paul Krugman kasım ayında New York Times

gazetesinde yayımlanan makalesinde şöyle diyordu: “Almanlar

1990'lı

yılların durgunluğunun atlatılmasında Avrupa'nın güney ülkelerindeki yüksek

enflasyona ne kadar muhtaç olduklarını idrak edemedikleri için şimdi de Euro

Bölgesi'nde yüksek enflasyona karşı çıkmakla ortaklarına ne kadar zarar

verdiklerini anlayamıyorlar.”

Enflasyon ve süper enflasyonun ne olduğunu tecrübe etmiş olan

Almanya'dan bu görüşü paylaşması tabii ki beklenemez. Ama bu argüman

Amerikalı ve giderek artan bir şekilde de Avrupalı iktisatçıların nasıl

düşünmeye başladıklarını göstermesi bakımından ilginçtir. Ilımlı enflasyon,

ateşle oynandığı unutulmadığı müddetçe zarar vermez. Kim bilir, belki de

Alman ekonomistlerin düşüncelerini değiştirme zamanı gelmiştir.

