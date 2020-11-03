Enflasyon Araştırma Grubu: Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.56

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon ölçümüne alternatif olarak hazırlana Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 2,56 arttı. TÜİK ise Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,13 arttığını açıklamıştı.

Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre Eylül ayında yüzde 3,61 artan fiyatların üzerine gelen fiyat artışları sonucu aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 6,17 oldu.

ENAG enflasyon hesaplamasına göre, Ekim ayında en fazla düşüş yaşanan grup yüzde -12,86 ile sigorta, en fazla yükseliş görülen grup ise yüzde 20,33 ile hırdavat oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre kırtasiye ürünlerinin fiyatları yüzde 12,6, kuruyemiş fiyatları yüzde 9,36, atıştırmalık fiyatları ise yüzde 8,75 arttı.