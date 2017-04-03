Enflasyon 8,5 yılın zirvesinde

Tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında giyim ve gıda fiyatlarındaki artışla beklentilerin üzerinde yükselerek yaklaşık 9 yılın zirvesine çıktı. Ekonomistler enflasyonun yüksek seyrinin devam edeceği, bunun da Merkez Bankası (TCMB) üzerinde sıkılaştırma baskısı yaratacağı görüşünde. Ancak ekonomistler TL'nin performansının para politikasında belirleyici olacağını düşünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı verilerine göre, enflasyon Ekim 2008'den beri en yüksek seviye olan yüzde 11.29'a yükseldi. TÜİK verilerine göre Mart ayında ana harcama grupları itibarıyla en yüksek artış yüzde 1.99 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Bunu gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 1,93'lük artış takip etti.

TCMB Ocak ayından beri uyguladığı likidite politikalarıyla ortalama fonlama faizini 300 baz puan arttırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin ekonomiyi canlandırmak için düşük tutulması isteği ise TCMB üzerinde baskı yaratıyor. 2017 yılında en fazla değer kaybına uğrayan gelişmekte olan ülke para birimlerinden biri olan TL, son günlerde dolara karşı değer kazanarak kayıplarının bir kısmını geri almıştı.

TL'nin performansı etkili olacak

Ekonomistler TL'nin referandum sonrası performansının TCMB'nin 26 Nisan'da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaki kararına yön vereceğini söyledi.

Londra merkezli Nomura'dan ekonomist İnan Demir "Enflasyonun baz etkisi nedeniyle önümüzdeki dönemde yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Ancak 26 Nisan'daki PPK toplantısında enflasyon görünümü değil, referandum sonrası TL'nin performansı etkili olacak. TL sabit kalırsa, PPK'nın enflasyonun zirve yapacağı beklentisiyle faizleri sabit tutmasını bekliyoruz" dedi.

QNB Finansbank Baş Ekonomisti Gökçe Çelik de Demir ile aynı görüşte.

Çelik "Enflasyon görünümü daha geleneksel bir çerçevede daha sıkı bir para politikasını gerektiriyor. Enflasyonun sınırlandırılması için daha geleneksel bir politika karmasıyla sıkılaştırmanın, mesela sadece geç likidite penceresini yukarıya doğru itmek yerine faiz koridorunun tamamıyla kaydırılmasıyla daha kalıcı bir sıkılaştırmanın sağlanması gibi. TCMB'nin politikasının Lira'nın performansıyla belirlendiğini reddetmiyoruz. Eğer referandumun ardından TL iyi performans gösterirse, TCMB 26 Nisan'da faizleri sabit tutabilir" dedi.

Enflasyonun yüksek seyrini koruması bekleniyor

Ekonomistler enflasyondaki yüksek seyrin devam edeceği görüşünde. Nomura'dan Demir, enflasyonun Nisan ya da Mayıs ayında yüzde 12'ye yükselerek zirve yapacağı, ancak daha sonra yavaşlayacağı tahmininde bulundu. Nomura'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.5. Bu rakam TCMB'nin yüzde 5 olan enflasyon hedefinin neredeyse iki katı.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Enflasyonun neredeyse son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve bu yükselişte gıdanın katkı vermeye devam etmesi dikkat çekici. Üretici Fiyatları Endeksi’nin yüksek olması önümüzdeki günlerde üretim tarafından enflasyona baskının süreceğine işaret ediyor. Yılın kalanında enflasyon kayda değer bir süre çift hanede seyrine devam edecek. Yüzde 9’luk yıl sonu enflasyon beklentimiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşmaya başladı" dedi.

TCMB Mart ayındaki Para Politikası Kurulu kararları açıklamasında "Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir" denilmişti.

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Seda Sezer Bilen