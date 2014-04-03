Enflasyon 8 ayın zirvesinde: Tüketici fiyatları yüzde 1.13 yükseldi

Mart ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,39 artarak Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mart ayının zam şampiyonu ise yüzde 29,01'lik artışla karnabahar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin yurt içi üretici ve tüketici fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,70, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 6,95 artış gösterdi.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,74 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,31 olarak gerçekleşti.

Böylelikle yıllık bazda enflasyon Temmuz 2013'te gördüğü yüzde 8,88'lik seviyeden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Mart ayında ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 2,49 ile giyim ve ayakkabıda oldu.

Tek düşüş alkollü içecekler ve tütün

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,02 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış yüzde 13,74 ile ulaştırma grubunda oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre lokanta ve oteller (yüzde 12,51), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10,12), eğitim (yüzde 9,98), eğlence ve kültür (yüzde 7,97) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Zam şampiyonu karnabahar

Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 29,01'lik artışla karnabahar oldu. Bunu yüzde 18,3 ile sivri biber, yüzde 17,9 ile muz, yüzde 13,75 ile domates ve yüzde 13,68 ile patlıcan izledi.

En büyük düşük salatalıkta

Mart'ta fiyatı en çok düşen ürün yüzde 6,46'lık kayıpla salatalık olurken yünlü erkek kabanında düşüş yüzde 5,71, ıspanakta yüzde 5,48, kadın botunda yüzde 4,98 ve pırasada yüzde 4,6 oldu.