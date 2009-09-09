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Sağlık

Enfeksiyonlar hafıza kaybına yol açabilir

Beynin dışında gelişen enfeksiyonların, Alzheimer hastalarında hafıza kaybını hızlandırabileceği bildirildi.

09 Eylül 2009 03:00

Britanya'da, Alzheimer hastası 222 yaşlı üzerinde yapılan bir araştırma, göğüs veya idrar yolları gibi bölgelerde görülen enfeksiyonların, hafıza kaybını ikiye katlayabileceğini gösterdi.

Southampton Üniversitesinde görevli bilim adamları, enfeksiyonların, kanda tümör nekroz faktörü olarak adlandırılan inflamatuvar bir proteinin seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu düşündüklerini söylediler.

Sonuçları Neurology dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Alzheimer hastalarının 6 ay boyunca izlendiği, 222 hastadan 110'unun, göğüs, mide, bağırsak ve idrar yolları gibi bölgelerde toplam 150 enfeksiyona yakalandığı kaydedildi.

Araştırmada, enfeksiyon kötüleştikçe hafıza kaybının da kötüye gittiği gözlendi.


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