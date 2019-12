Enfeksiyonlar çocuklarda lösemiyi tetikleyebilir

Bilim insanları, çocuklukta görülen lösemiyi enfeksiyonların tetikliyor olabileceğini bildirdiler.İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü'nün bir araştırmasında, enfeksiyonlara karşı vücudun geliştirdiği TGF adlı bir molekülün, hastalığın ortaya çıkmasına yol açabileceği belirlendi.Journal of Clinical Investigation dergisinde yayınlanan araştırmada, bu sürecin, kanser öncesi kök hücreleri sağlıklı hücreler aleyhine çoğalttığı kaydedildi.Enfeksiyon, söz konu hastalığa yol açan faktörlerden biri olmakla birlikte, bu araştırma, çocuklukta löseminin en yaygın görülen türünde bu molekülün oynadığı rol konusunda güçlü deliler ortaya koyuyor.Araştırmacılar, lösemi öncesi hücrelerin oluşmasına, anne karnındayken meydana gelen genetik bir mutasyonun yol açtığını bir süre önce saptamışlardı. Bu hücreler daha sonra kemik iliğinde büyüyerek, 15 yıl süresince vücutta sessiz bir saatli bomba gibi kalabiliyor. Hücreler bir tetikleyiciye maruz kalırsa, kanser hücrelerine dönüşebiliyor.Bu mutasyonun yeni doğan her 100 bebekten birinde bulunduğu, mutasyonun olduğu her 100 çocuktan birinde de hastalığın ortaya çıktığı belirtiliyor.Bu son araştırma, herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun ürettiği TGF'nin söz konusu tetikleyici olabileceğini ortaya koydu.Araştırmacılardan Prof. Mel Greaves, bu yöndeki araştırmaların ileride lösemiye karşı aşı bulunmasını sağlayabileceğini söyledi.