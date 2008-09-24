Enfeksiyona yol açan üç ihtimal

İzmir'de yaşamını yitiren 13 bebekle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Recep Öztürk, enfeksiyona yol açan 3 ihtimal üzerinde durulduğunu açıkladı.



Birinci ihtimalin serum şişesindeki olası bir çatlağın olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, ikinci ihtimalin serum şişesinin kapağındaki yırtık, üçüncü ihtimalin de bebeğe verilecek mamaya bulaşmış olabileceğini belirtti.



Öztürk, bütün serum şişelerine ve mamalara el koyulduğunu ve mikroskoplar altında incelendiğini belirterek, 5 gün sonra kesin sonuca ulaşacaklarını belirtti. Enfeksiyona bağlı 13 bebeğin ölmesine rağmen hayatta kalmayı başaran 27 bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve alınan kan tahlillerinde her hangi bir risk altında olmadıklarını belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk, "Her bebek ayrı ayrı kuvözlerde karantinada tutuluyor. Bebeklerin buradan çıkarılması veya buraya bebek alınması pek mümkün değil. Karantina 3 gün daha sürecek" diye konuştu.



İkinci kez gömüldüler



Bu arada ölen 13 bebekten 9'u dün ailelerine teslim edildi. Şu anda Adli Tıp Kurumu'nda 5 bebeğin cenazesi bulunuyor. Olayı soruşturan Savcı Ertuğrul Hastaoğlu, olay gecesi görevli tüm personelin ifadesini almaya hazırlanıyor.



Savcı'nın ayrıca enfeksiyon kaynağı olarak gösterilen mamaları üreten firma hakkında da soruşturma başlatabileceği belirtildi. Hükümeti eleştiren İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ise "Ailelere sesleniyorum. Sorumlular, bu koşullarda çalışmak zorunda bırakanlardır. Lütfen onların peşine düşün. Bütün faturanın meslektaşlarımıza çıkarılmasın" dedi. CHP 13 bebeğin ölümü üzerine İzmir Milletvekilleri Canan Arıtman, Ahmet Ersin ve Selçuk Ayhan'dan oluşan bir "İnceleme Komisyonu" kurdu. Arıtman, yaşananları "cinayet" olarak nitelendirdi.



