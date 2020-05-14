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Koronavirüs

Enfeksiyon uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan'dan Koronavirüs uyarısı: Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul'da

14 Mayıs 2020 22:51

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme adımladının açıklandığı günlerde, İstanbul için uyarıda bulundu. Ceyhan, "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da" dedi.

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