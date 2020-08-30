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Koronavirüs

Enfeksiyon uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan: Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor

30 Ağustos 2020 21:00

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğururlarsa anne sütlerine o antikor geçiyor. Dolayısıyla anne sütü Covid-19 geçirmese bile bir bebek için diğer hastalıklardan koruyan antikorlar gibi birçok koruyucu özellik içerir" dedi.

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