Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Ceyhan: Mevcut hızla gidersek 10 günde vaka sayımız 300 bini bulur

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Kornavirüs vaka şemasına göre hız açısından ilk sırada olduğumuzu belirtti. Ceyhan, "Mevcut hızla gidersek 10 günde vaka sayımız 300 bini bulur" uyarısını yaptı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Ceyhan, “Bu yanıltıcı olabilir. Örneğin mevcut hızla gidersek 10 günde vaka sayımız 300 bini bulur. Bunun için altı testten birinin pozitif çıkması gerek. 300 bin rakamı için de bir buçuk milyon test yapmak gerekir. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamaz. Tüm ülkeler bu sorunu yaşıyor. O nedenle bir süre sonra artık test sonucu pozitif mi negatif mi aranmayacak. Klinik bulgularla hareket edilecek. Virüsün klinik bulguları hastada varsa tedaviye başlanacak.” dedi.