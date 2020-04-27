Enfeksiyon uzmanı Prof. Ceyhan, Koronavirüs'te ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedenini açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li doktorların mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı semptomunun Koronavirüs'ün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığı yönündeki araştırmalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Ceyhan, buna benzer bulguların Koronavirüs sürecinin başlarında dikkat çekmediğini ve yeni farkına varıldığını söyledi.

"Kolu, bacağı kesilmek zorunda kalan hastalar oldu"

Koronavirüs'ün, damar içi tıkanıklığa yol açtığına vurgu yapan Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu son derece mantığına uyan bir şey. Virüs çok belirgin şekilde damar içi pıhtılaşmaya yol açıyor. Kalpte de bazı problemlerin ortaya çıkmasının nedeni bu. Akciğerde bazen ağır tabloların ortaya çıkmasının nedeni de bu. Virüsün koku sinirini takip ederek beyine ulaşması, orada beyin dokusunda, beyin intihabı yaptığını Türkiye'de de gördük. Sara hastalığı nöbetlerine benzer nöbetler yaptığı, tat alma, koku alma duyusundaki bozukluklar yavaş yavaş ortaya çıktı; ama yeni belirtiler virüsün mutasyona uğramasıyla alakası yok.

Baştan itibaren vardı. Bunların nedeni araştırılırken ölen hastaların otopsisine bakıldı. Beyinde virüse rastlanmadı. Sonradan anlaşıldı ki bunun da esas nedeni bu virüsün neden olduğu damar içindeki pıhtılaşma. Kollarda, bacaklarda olduğu zaman bu pıhtı en uç noktaya, büyüklüğüne göre gidip atar damarı tıkıyor. Tıkayınca o bölge kanlanmıyor. Önce bir üşüme o bölgede, his kaybı, soğukluk ortaya çıkıyor. Bir süre içinde orası artık oksijenlenmediği için mavi, mor renk değişikliği ortaya çıkıyor."

Kolu, bacağı kesilmek zorunda kalan hastalar oldu. Burada damar içi pıhtılaşma çok önemli faktör, tedavide de biz bunu önleyici ilaçlar kullanıyoruz."

"Bu tablo 1. haftanın sonuna doğru oluyor"

Ayak parmağının mavi veya mor renge dönüşmesinin erken süreçte görülmediğinin altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, şöyle konuştu:

"Bu tablonun ortaya çıkması hastalığın birinci haftasının sonuna doğru olduğu için çoğu hasta Koronavirüs tanısı almış oluyor. Sadece hiç ateş, öksürük olmadan, parmağında morluklarla, renk değişikliğiyle başvuran hasta pek yok. Bu damar içi pıhtılaşmaya yol açan birçok hastalıkta da görülebilir. Bunu hemen Koronavirüs'e yormam."

(DHA)