Enfeksiyon Uzmanı Prof. Ceyhan: Halk kurallara uyarsa yayılım bir ayda kontrol altına alınır, okullarda tatil uzayacaktır

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başında olduğunu belirterek, "Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Ceyhan, Koronavirüs ile mücadelenin sadece Türkiye’ye bakarak değerlendirilemeyeceğini ve Türkiye hakkında bir şey söylemek için diğer ülkelere bakmanın daha yararlı olacağının belirterek, "Bu işi bir kontrol eden ülkeler oldu Çin, Güney Kore, Japonya gibi. Henüz biz salgının başındayız. Bütün dünyada bu böyle.



Şu anda dünya nüfusunun sadece milyonda 40’ı bu virüste pozitif bulunuyor. Halbuki salgının bitebilmesi için etkili bir aşı bulunmazsa ve ya virüs bir mutasyona uğrayarak bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse dünya nüfusunun yarıya yakını enfekte olur" şeklinde konuştu.

"Salgının seyri halkın elinde"

Türkiye için salgının seyrinin tamamen halkın elinde olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Şu ana kadar ilk günlerde artış biraz daha hızlıydı. Ama şimdi son 2 günün rakamları biraz daha düşük. Günlük değerlendirirsek hata ederiz. Şu an da bütün iş halkın elinde.



Devlet tedbirlerini alıyor ama halk uygulamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz. Benim de gözlemlediğim ilk günlere göre uyum biraz daha arttı. Eğer öyle olursa en fazla 1 ay içerisinde yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlar ise bu aylarca sürecek mücadele haline gelir" dedi.

"Paradan ve ya eşyadan virüs bulaştığı görülmedi"

Koronavirüs'ün cansız maddelerden bulaştığına şahit olmadığını belirten Ceyhan, "Ne ayakkabıdan ne besinden ne de etten virüsün bulaştığı görülmemiştir. Yiyerek virüsle hasta olmayız, nefes alarak hasta oluruz. Virüsün solunum sistemine gitmesi lazım. Birde elbise ayakkabı içinde virüs uçmuyor. Eve girdiğimiz zaman evin havası kirlenmiyor” dedi.

"Virüsten korunmak çok basit"

Koronavirüs salgınından korunmanın iki yolunun olduğunu ve bunları uygulamanın da çok basit olduğunu söyleyen Ceyhan, "Elimizi iyi temizleyeceğiz ve sosyal izolasyonu sağlayacağız. İnsanlarla aramıza en az 1 buçuk metre mesafe koymak gerekir.



Bir de orada bir yanlış anlama var sanki 65 yaşındakiler eve kapanacak ama gençler gezecek. Öyle bir şey yok. Herkesin eve girmesi gerekiyor. Hastalığın yayılmasını durduracaksak ne genç sokağa çıkacak ne çocuk herkes eve girecek” dedi.

"Okulların erteleneceğini düşünüyorum"

Prof. Dr. Ceyhan, bir salgının henüz ortasında olduğumuzun altını çizerek şahsi fikrinin okulların erteleneceği yönünde olduğunu söyledi. Ceyhan, "İnsanların evlerinde kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sırada okulların açılması bütün çabaları boşa çıkarabilir. O yüzden büyük bir ihtimalle okulların tatil edilmesi uzatılacak" şeklinde konuştu.