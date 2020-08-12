Enfeksiyon uzmanı Prof. Azap uyardı: Herkese ücretsiz grip aşısı yapılmalı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap Koronovirüs salgını nedeniyle mevsimsel grip dönemi yaklaşırken 6 aydan büyük herkesin aşılanması gerektiğini belirterek “Önceki dönemde risk gruplarının mutlaka aşılanması gerektiğini söylüyorduk, şimdi tüm toplumun ücretsiz aşılanması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü grip geçiren biri Covid-19 geçirirse daha ağır seyredecektir” dedi.

Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, dünyada artan talep nedeniyle grip aşısı bulunması konusunda sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti. Bakanlığın açıkladığı binin üzerindeki günlük vaka sayısının daha fazla olabileceğini söyleyen Azap, “Tabip odalarından aldığımız veriler gösteriyor ki tüm Türkiye’de olgular çok artmış durumda” diye konuştu.