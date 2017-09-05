Enfeksiyon tedavisi gören işçi öldü

Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Hakan Usda, \'bakteriyel enfeksiyon\' teşhisi ile tedavi altına alındığı hastanede, hipertansiyona bağlı olarak akciğerlerine pıhtı atması sonucu öldü.

Kartepe Acısu Mahallesi\'nde oturan Hakan Usda geçen hafta rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Hakan Usda\'ya gribal enfeksiyon teşhisi konularak, ilaç verildi. İlaçlarını kullanması ve istirahat etmesi istenen Hakan Usda, birkaç gün sonra yeniden rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak bakteriyel enfeksiyon teşhisi ile tedaviye alınan Hakan Usda yoğun bakıma alındı. Hastanede 4 gün tedavi gören Hakan Usda dün yaşamını yitirdi. Hakan Usda\'nın hipertansiyona bağlı akciğerlerine pıhtı atması sonucu öldüğü belirtildi.

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