Enez'de 'köpekler işkence edilerek öldürülüyor' iddiası

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Saros Körfezi kıyısındaki turistik ilçesi Enez\'de son 1 hafta içinde 5 köpeğin silahla vurulduğu, birinin yakıldığı, birinin de başının odunla vurularak ezilerek öldürüldüğü iddia edildi. İlçenin Büyükevren Köyü\'nde boynuna ip dolanan bir köpeği son anda ölümden kurtaran Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz, bunların ilçede yaşayan uyuşturucu madde bağımlısı kişilerden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz, ilçede sürekli olarak sokak köpeklerine yönelik işkencelern yapıldığını, son 1 hafta içerisinde 5\'ten fazla köpeğin kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulduğunu, birçok hayvanın öldürüldüğünü söyledi. Son olarak Enez\'in Büyükevren Köyü\'nde hayvanseverlerin beslediği bir sokak köpeğinin boynuna ip bağlandığını ve girişimleri sayesinde son anda ölümden kurtarıldığını belirten Yılmaz, can çekişen köpeğin halini görenlerin ihbarı ile köpeğin yardımına koştuğunu söyledi. Selma Yılmaz, şunları söyledi:

\"Burada genellikle köpekleri yakalayabilmek için hayvanın boynuna naylon ya da çamaşır ipi atıyorlar. Yakalayıp bölgelerinden atmak istiyorlar. İple sürüklüyorlar ve bıraktıkları bölgede de ipi boynundan çıkartmıyor. Zamanla o ipler hayvanın boynunda kaynıyor ve hayvanın boynu kesilmiş oluyor. Bunun gibi biz 5 tane köpek kurtardık. En sonuncusu da Büyükevren\'de oldu. Sonrasında o ip nasıl atıldı boynundan bilmiyoruz. İhbar gelip biz gittiğimizde hayvan ölmek üzereydi. Burada klinik yetersizliği nedeniyle İstanbul\'da tedaviye gönderdik. \'HAYSEV\' diye bir hayvansever grubu hayvanları kurtarmamda yardımcı oldu. Köpek aynı zamanda ileri derecede uyuz olmuştu. O kadar zayıftı ki kucağıma alıp nakil için yolladığımızda sanki 3 aylık yavru köpeği kucağıma almış gibiydim. Şu anda tedavisi sürüyor.\"

SON 1 HAFTADA 5 KÖPEK VURULDU

İlçede sokak hayvanlarına yönelik şiddetin ve işkencenin hat safhada olduğunu öne süren Yılmaz, son bir hafta içerisinde 5 köpeğin silahla vurulduğunu, birinin yakıldığını ve bir köpeğin de odunla kafası ezilerek öldürüldüğünü söyledi. Yılmaz, söz konusu durumun ilçede yaşayan uyuşturucu madde bağımlısı kişilerden kaynaklandığını düşündüğünü kaydederek, \"Enez\'de sokak hayvanlarına yönelik işkence çok fazla oluyor. Bunun bana göre özel bir nedeni var. Cehalet çok zor. İlçede uyuşturucu bağımlısı çok insan var. Bu insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. İçindeki o kötü dürtüyü hayvanda uyguluyor. Bundan da zevk duyuyor. Buna ben defalarca şahit oldum. Bu insanların kim olduklarını biliyorum. Ben bunlar için BİMER\'e defalarca yazdım ama bir geri dönüş alamadım\" dedi.

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurhan Kalender, Enez\'de köpeklere uygulanan işkencelerin takipçisi olacağını ve bölgeye özel olarak bir çalışma başlatacaklarını söyledi. Kalender, \"Son 1 haftadır Enez\'de ilginç olaylar yaşanıyor. İlçede katil olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nden ve Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü\'nden yardım istedik. Özel bir çalışma yaparak söz konusu durumun neden kaynaklandığını öğrenmek ve olayların önüne geçmek istiyoruz\" dedi.

\'İŞKENCE EDİLMELERİNE SON DERECE KARŞIYIM\'

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, ilçede çok sayıda başı boş köpek bulunduğunu ve bunlarla ilgili bir çalışma içerisinde bulunduklarını söyledi. Köpeklere işkence edilmesi konusunda kendisine bilgi verilmediğini belirten Bostancı, ilçenin turistik olduğunu anlatarak, \"Yazın insanlar gelip hayvanları bulup besliyor, seviyorlar. Yazlıktan giderken bırakıyorlar. Hayvanlar ortada kalıyor. Şu anda Enez\'de 700-800 başıboş köpek var. İnsanlar bu köpekler yüzünden çocuklarını fırına gönderemiyor, camiye gidemiyor. Daha bugün yaşlı bir kadını köpeğin saldırısından zabıtalar güçlükle kurtardı\" dedi.

Enez Belediyesi\'nin arazisinin birkaç dönümünü çevirip hayvanları burada tutmak istediklerini söyleyen Bostancı, şöyle dedi:

\"Ancak bizim gibi küçük ilçenin barınak yapma imkanı yok. Yapımı 1 milyon lirayı buluyor, böyle bir bütçem yok. Hayvanseverler gelsinler birlikte çözüm bulalım. Sadece hayvanlar öldüğünde ortaya çıkıyorlar, başıboş gezip insanlara saldırırken ortada yoklar. Gelsinler, kaymakamlık, belediye olarak birlikte çözüm arayalım. Onların bu konuda eksik olduklarını düşünüyorum. Hayvanlara işkence edilmesine, öldürülmesine son derece karşıyım.\"



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