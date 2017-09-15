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Enez'de halkı meraklandıran tekne, tatbikatta batmış

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - SAROS Körfezi'nde, NATO gemilerinin tatbikat sırasında 'hedef tekne' olarak kullandığı anlaşılan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki deniz aracı, bir yıldan fazla süre önce balıkçı ağlarına takıldı

15 Eylül 2017 14:57

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - SAROS Körfezi\'nde, NATO gemilerinin tatbikat sırasında \'hedef tekne\' olarak kullandığı anlaşılan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki deniz aracı, bir yıldan fazla süre önce balıkçı ağlarına takıldı. Enez\'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde duran tekne \'casus tekne bulundu\' yorumlarına neden olunca, işin gerçeği de açıklandı.
Geçen yıl Temmuz ayında Saros Körfezi\'nde balıkçı ağlarına takılarak deniz dibinden çıkarılıp, Enez Limanı\'na getirilen ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı\'nın Enez Bot Komutanlığı yetkililerine teslim edilen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki deniz aracı, son günlerde bölge halkı arasında \'casus tekne bulundu\' yorumlarına neden olmaya başladı. Ancak, gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı.
Tatbikatlarda \'hedef tekne\' olarak kullanılan deniz aracının, NATO gemilerinin savunma sistemlerini denemek amacıyla Saros Körfezi\'ndeki bir tatbikatta kullanıldığı ve silah atışları nedeniyle kurşun deliklerinin oluşmasıyla battığı belirtildi.
Sürat teknesini andıran deniz aracının arkasında yatık şekilde bir motoru bulunuyor ve uzaktan kumanda edilerek hareket ettiriliyor.

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