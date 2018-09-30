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Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü (1)

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

30 Eylül 2018 17:23

EDİRNE\'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Edirne\'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Sultanice beldesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Ekiplerce sağ kurtarılan olurken, kayıpların olduğu bildirildi.

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, batan botta bulunan 5 kişinin cesedinin sahile çıkarıldığını belirterek, \"Olaydan sağ kurtulan bir kişinin verdiği göre botta yaklaşık 10-12 kişi bulunuyormuş. Sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor\" dedi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri de sevk edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

 

DHA-Güvenlik - Türkiye-Edirne - Engin ÖZMEN

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