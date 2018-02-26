Enexion: Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 6.8 arttı

İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu verilerine göre, spot piyasa fiyat ortalaması yüzde 6.8 artışla, kilowatt/saat’i 181.3 liraya yükseldi.

Türkiye 26 Şubat tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve gerçekleşmiş piyasa fiyatlarına göre bir önceki hafta kilowatt/saat’i 169.8 lira olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması yüzde 6.8 artarak 181.3 liradan işlem gördü.

Mart ayı baz yükü kilowatt/saati 170.0 lira, Nisan ayı baz yükü kilowatt/saati 176.5 lira, Mayıs ayı baz yükü kilowatt/saati 175.3 lira seviyelerinden işlem gördü. 2018 ikinci çeyrek kilowatt/saati de 175.6 lirada seyretti.

Toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı geçen hafta yüzde 23.2, doğalgazın payı yüzde 36.1, kömürün payı ise yüzde 40.4’lük yer tuttu.

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu’na açıklama yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, küresel enerji sektörü için bilgi ve destek sağlayan analiz şirketi McKinsey Energy Insights’ın uzun vadeli küresel enerji talebi üzerine hazırladığı \"Global Energy Perspective 2018” (Global Enerji Perspektifi) raporu ile ilgili konuştu. Özdal, “Rapor, özellikle son zamanlarda sıkça dile getirdiğimiz elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili önemli değişimlere dikkat çekiyor. Kömürden elektrik üretiminin 2030’dan sonra giderek azalacağını öngörüyoruz. 2050 yılına kadar küresel enerji üretimindeki büyümenin neredeyse tamamının yenilenebilir enerjiden sağlanması bekleniyor” dedi. (Fotoğraflı)