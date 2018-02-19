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Spor

Enes'li Villarreal kaçamadı 

Espanyol - Villarreal: 1-1 İSTANBUL,(DHA İspanya La Liga'nın 24'üncü hafta mücadelesinde Villarreal, Espanyol deplasmanında 1-1 berabere kaldı

19 Şubat 2018 02:49

Espanyol - Villarreal: 1-1

İSTANBUL,(DHA

İspanya La Liga\'nın 24\'üncü hafta mücadelesinde Villarreal, Espanyol deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Türk oyuncu Enes Ünal\'ın 11\'de başladığı ve 83 dakika oyunda kaldığı mücadelede Villarreal\'in golünü Rodrigo Hernandes atarken, Espanyol\'ün golünü ise 85\'inci dakikada Esteban Granero kaydetti. Enes, 83\'üncü dakikada yerini Roberto Soriano\'ya bıraktı. 
Villarreal bu beraberlikle puanını 38\'e yükseltti ve 6\'ınsı sırada yer aldı. Espanyol ise puanını 27 yaptı ve 16\'ncı sırada düşme hattının 9 puan üzerinde kendisine yer buldu.  
Villarreal, La Liga\'nın 25\'inci haftasında evinde Getafe\'yi ağırlarken, Espanyol ise bir başka Türk oyuncunun forma giydiği Deportivo deplasmanına çıkacak.
 

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