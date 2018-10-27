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Spor

Enes'li Valladolid son nefeste

Valladolid - Espanyol: 1 - 1 İSTANBUL,(DHA) Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı

27 Ekim 2018 02:58

Valladolid - Espanyol: 1 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Enes Ünal\'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı. 
İspanya LaLiga\'nın 10\'uncu haftasında Enes Ünal\'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında Espanyol\'u konuk etti. Nuevo Jose Zorrilla\'da oynanan karşılaşmanın 29\'uncu dakikasında konuk ekip Iglesias\'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 90+1\'inci dakikada sahneye çıkan Daniele Verde, attığı gol ev sahibi Valladolid\'e 1 puanı getirdi: 1-1.
Öte yandan karşılaşmaya ilk 11\'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Valladolid puanını 16\'ya, Espanyol ise 18\'e yükseltti. 

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