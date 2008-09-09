Enes ve ailesi iki kez öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fosseptik çukuruna düşüp 45 dakika sonra kurtarıldığında öldü denilerek ceset torbasına konan, ardından da götürüldüğü hastanede tekrar hayata döndürülen Enes Ataman (6), tedavi gördüğü hastanede ölümünün ardından köyünde toprağa verildi. Baba Hüseyin Ataman, oğlunun ölümünde 122 acil servis ekipleri ve İnegöl İtfaiyesi'nin ihmali olduğunu iddia ederek, bu iki kurum hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.



Yaşadığı hastanede anlaşıldı



İnegöl'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Hocaköy'de arkadaşlarıyla birlikte gezen Enes Ataman, 2 metrelik lağım suyu bulunan 5 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düştü. Arkadaşlarının bağırması üzerine toplanan köylüler, çukurun içindeki suyu kendi imkânlarıyla boşaltmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çukurdaki lağım suyunu tamamen boşalttı. Balçığa batmış olan küçük Enes, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye erleri tarafından çukurdan çıkarıldı. Bir poşete konulan küçük Enes'in cesedi cenaze aracı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir umutla yapılan müdahale sonucunda hayat dönen Küçük Enes Bursa'ya gönderildi. Bir özel hastanede tedavi altına alınan Enes, hayatını kaybetti. Küçük Enes'in cesedi, Hocaköy Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Aile sorumluların peşinde



Enes Ataman'ın ailesi, çocuklarının ölümünden 112 acil servis ekipleri ile İnegöl itfaiyesini sorumlu tuttu. Cenazenin ardından açıklama yapan baba Hüseyin Ataman, oğlunun ölümünde 122 acil servis ekipleri ve İnegöl İtfaiyesi'nin ihmali olduğunu belirterek, bu iki kurum hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.



“112 ekipleri müdahale etmedi”



Enes'in yaşadıklarını anlatan amca Vedat Ataman ise şu bilileri verdi: "Oğlum Sabri (6) yeğenim Enes'le birlikte oyun oymamaya çıktılar. Yeğenim Enes, eve yakın bir yerde köyün fosseptiğinin bulunduğu çukura düşmüş. Bunun üzerine oğlum, yakındaki bir buzhaneye giderek, çalışanlardan yardım istemiş. Çalışanlar da bize haber verdiler. Biz olay yerine gittiğimizde ben çukura atladım. Çukur beni bile aşağıya doğru çekiyordu. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ancak kimse bir şey yapamıyordu. Köy sakinlerine ait traktörle, çukurdaki suyu boşaltmaya çalıştık. Daha sonra Enes'i çukurdan itfaiye çıkarttı. 'Öldü' diye poşete koydular. İtfaiye çok geç buldu Enes'i ve 112 ekipleri de müdahale etmedi. Çocuğun ölümünden onlar sorumlu."





“İhmal görülmüyor”



Bursa İl Sağlık Müdürü İsmail Hakkı Çelik, 112 doktoruyla görüştüğünü belirterek, doktorun anlattıklarına göre, olayda ihmal olmadığını dile getirdi. Çelik, şöyle konuştu: "Olay yerinde çok fazla kargaşa varmış. Dokturumuz orada bekleyip çocuğun çıkartılmasını beklediği sırada anne fenalaşınca anneyi ambulansa alıp serum takmışlar. Bu sırada çıkartılan çocuk, ceset torbasına konarak ambulansa getirilmiş. Ancak ambulansta anne olduğu için, anne görmesin diye çocuk cenaze aracına götürülmüş. Çocuğun arkasından doktorumuz koşmuş ama götürmüşler. O kargaşada doktorumuz çocuğu görme fırsatı bulamamış. Anlatılanlara göre ihmal görünmüyor ama gerekirse inceleme başlatırız."



