Enes Ünal'lı Villarreal evinde yenildi

İSTANBUL / DHA

Milli futbolcu Enes Ünal\'ın takımı Villarreal, La Liga 23\'üncü hafta maçında konuk ettiği Deportivo Alaves\'e 2 - 1 mağlup oldu.

El Madrigal Stadı\'nda oynanan karşılaşmada Deportivo Alaves\'e galibiyeti getiren golleri 40\'ıncı dakikada Rodrigo Ely ve 71\'inci dakikada Ibai Gomez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 77\'nci dakikada Carlos Bacca\'dan geldi.

ENES İKİNCİ YARI GİRDİ

Öte yandan Villarreal\'de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, 58\'inci dakikada Roger Martinez\'in yerine oyuna dahil oldu.