Enes Ünal'lı Villarreal, deplasmanda kayıp

Levante - Villarreal: 1-0

Enes Ünal 90 dakika forma giydi

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi (La Liga) birinci hafta mücadelesinde Levante, evinde Villarreal\'i 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Ciudad de Valencia\'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.

Mücadelenin 88. dakikasında penaltı kazanan Levante, Jose Luis Morales\'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, mücadele ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

ENES 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Villarreal\'de maça ilk 11\'de başlayan Türk oyuncu Enes Ünal, 90 dakika sahada kalırken ceza sahasında hiç topla buluşamadı. 15 numaralı formasıyla sahaya çıkan milli oyuncu, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.