T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes Ünal'lı Villarreal, deplasmanda kayıp

Levante - Villarreal: 1-0 Enes Ünal 90 dakika forma giydi İSTANBUL, (DHA) İspanya Ligi (La Liga) birinci hafta mücadelesinde Levante, evinde Villarreal'i 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

22 Ağustos 2017 02:26

Levante - Villarreal: 1-0

Enes Ünal 90 dakika forma giydi

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Ligi (La Liga) birinci hafta mücadelesinde Levante, evinde Villarreal\'i 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
Ciudad de Valencia\'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
Mücadelenin 88. dakikasında penaltı kazanan Levante, Jose Luis Morales\'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, mücadele ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ENES 90 DAKİKA FORMA GİYDİ
Villarreal\'de maça ilk 11\'de başlayan Türk oyuncu Enes Ünal, 90 dakika sahada kalırken ceza sahasında hiç topla buluşamadı. 15 numaralı formasıyla sahaya çıkan milli oyuncu, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LevanteVillarrealDHA İspanya Ligi La LigaCiudadValenciaMücadeleninLevante Jose Luis MoralesMaçınENESDAKİKA FORMA GİYDİ VillarrealTürkEnes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24