Enes Ünal'lı Vallodolid, Serdar Gürler'li Huesca'yı mağlup etti

İSTANBUL,(DHA)

İspanya LaLiga\'nın 8\'inci haftasında Real Vallodolid sahasında konuk ettiği Huesca\'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya Vallodolid forması giyen Enes Ünal ile Huesca forması giyen Serdar Gürler ilk 11\'de başladı.

Ligde puanını 12\'ye çıkararak 6\'ncı sırada yer alan Vallodolid\'in tek golünü 14\'üncü dakikada Alcaraz kaydederken, milli oyuncu Enes Ünal ise 63\'üncü dakika yerini Anuar\'a bıraktı. Ligde topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca forması giyen Serdar Gürler ise mücadelenin 57\'nci dakikasında oyundan çıkarak, yerini Alex Gallar\'a bıraktı.



