Enes Ünal'ın La Liga'daki geleceği belli oldu

İspanya Ligi ekiplerinden Levante’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Villarreal BaşkanI Fernando Roig Alonso yaptığı açıklamada, ”Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Enes Ünal evine, yani Villarreal’e geri dönecek. Levante’de devam edemeyecek” ifadesini kullandı.

Enes Ünal’ın Levante performansı

20 yaşındaki golcü futbolcu, Levante’de 5 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. 417 dakika sahada kalan Enes Ünal, Villarreal’den transfer edilmişti.

Enes Ünal, Villarreal’de ise 6 maçta 1 gol kaydetti ve 259 dakika sahada kaldı. Enes Ünal daha önce NAC Breda, Genk, Manchester City ve Bursaspor formaları giymişti.