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Spor

Enes Ünal’dan Kolarov, Guardiola ve Messi anısı: Kolarov'a tekme atılmaz; yer seni...

20 yaşındaki milli golcü, İngiltere günlerini anlattı

06 Kasım 2017 19:53

La Liga ekiplerinden Levante’ye transfer olan milli golcü Enes Ünal, Manchester City’de forma giydiği zamanlarda Aleksandar Kolarov ile yaşadığı anıyı ve ardından teknik direktör Pep Guardiola ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

Socrates dergisinin Kasım sayısına konuşan 20 yaşındaki futbolcunun ilgili açıklaması şöyle:

"Avrupa’da karşılıklı tekme atıyorsunuz birbirinize, hesaplaşıyorsunuz. Saha içinde olan saha içinde kalıyor. Türkiye’de ise kalmadığı olabiliyor.

City’de sezon başı kampında, Kolarov bir pozisyonda bana sert girmişti. Tepki vermedim hareketine. Sonra tedavi için fizyoterapiste gittim.

Guardiola geldi ve bir anısını anlattı:

'Messi senin yaşlarındaydı, yeni yeni sahneye çıkıyordu. Busquets antrenmanda ona tekme attı. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Üç gün sonra antrenmanda bu kez Messi, Busquets’e tekme attı. Busquets üç hafta antrenmana çıkamadı. Mesajı aldın mı?”

Enes Ünal, “Siz, Kolarov’a tekme attınız mı peki?” sorusunu, “Yok, Kolarov’a tekme atılmaz. Kolarov yer seni…” diye yanıtlandırdı.

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