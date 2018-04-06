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Spor

Enes Ünal zirvede

İSTANBUL,(DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, takımında Mart ayının oyuncusu seçildi

06 Nisan 2018 13:45

İSTANBUL,(DHA) - İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal\'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, takımında Mart ayının oyuncusu seçildi. 
La Liga\'da şu an 5\'inci sırada yer alan ve Avrupa Ligi\'ne katılma mücadelesi veren Villarreal\'de Enes Ünal, takım arkadaşları Alvaro, Fornals, Sansone ve Bonera ile yarıştığı Mart ayının futbolcusu ödülünü kazandı. Enes, La Liga\'nın 29\'uncu haftasında Atlectico Madrid karşılaşmasında 74\'üncü dakikada Fornals\'ın yerine oyuna dahil olmuş, 82 ve 90+1\'inci dakikada attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti.

(FOTOĞRAFLI)

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