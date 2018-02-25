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Spor

Enes Ünal, Villarreal'e hayat verdi 

İSTANBUL,(DHA) İspanya La Liga'da 25'inci hafta mücadelesinde Enes Ünal'lı Villarreal, evinde ağırladığı Getafe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti

25 Şubat 2018 19:10

İSTANBUL,(DHA)


İspanya La Liga\'da 25\'inci hafta mücadelesinde Enes Ünal\'lı Villarreal, evinde ağırladığı Getafe\'yi 1-0\'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya 11\'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Enes, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Maçın 3\'üncü dakikasında Carlos Bacca\'nın asistini değerlendiren Enes, takımına önemli bir galibiyet kazandırdı. Villarreal, bu galibiyetle 41 puanla 5\'inci sırada yer alırken, Getafe, 33 puanla 10\'uncu sırada kaldı. Enes Ünal\'ın La Liga\'da 4 golü bulunurken, 3 de asist yaptı. 
La Liga\'da Villarreal, 26\'ncı hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıkacak. Getafe ise Deportivo La Coruna\'yı ağırlayacak.
 

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